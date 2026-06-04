A Londra, la cantante ha mostrato una chioma ramata intensa e luminosa, con una tonalità rosso rame. La scelta di colore evidenzia un cambio di look evidente rispetto alle precedenti acconciature. La cantante ha posato davanti ai fotografi sfoggiando questa nuance vivace. Non sono stati comunicati dettagli sul metodo di colorazione o sui trattamenti utilizzati. La nuova pettinatura è stata notata dai presenti e riportata dai media.

S elena Gomez torna a sorprendere con una scelta beauty che punta tutto sul colore. La cantante e attrice statunitense, impegnata a Londra tra set e impegni legati alla serie Only Murders in the Building, ha condiviso su Instagram una serie di scatti in cui sfoggia una tinta capelli rosso rame intensa e luminosa. Selena Gomez, la vita dell’ex stellina Disney dentro e fuori la tv. guarda le foto Il fascino del rosso rame: la nuance che illumina il volto. Il rosso rame, nelle sue sfumature più morbide e luminose, diventa il vero elemento distintivo delle immagini condivise dalla star. Si tratta di una tonalità calda, equilibrata tra il rosso e il castano, capace di creare riflessi naturali che si adattano alla luce e valorizzano i tratti del viso senza risultare artificiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A Londra la cantante sfoggia una chioma ramata, intensa e luminosa: il rosso rame è decisamente la nuance beauty del momento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A 68 anni l’attrice sorprende con una chioma lunga e onde morbide: un’evoluzione beauty che racconta stile, carattere e libertàA 68 anni, l'attrice ha mostrato un nuovo look caratterizzato da una chioma lunga e onde morbide.

È il momento della spuntatina dal parrucchiere: tutti i consigli per la chioma perfettaCon l’arrivo della primavera, molte persone decidono di dedicarsi a un taglio di capelli per rinnovare il look.

Temi più discussi: Dopo il matrimonio con rito civile a Londra, la popolare cantante Dua Lipa e il modello Callum Turner festeggeranno le loro nozze in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, blindate con tanto di patti di riservatezza per chi sarà impegnato nell’organizzazione e nelle c; Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra. Al via i festeggiamenti in una Sicilia blindatissima. Limitazioni al traffico e divieti di sosta nel palermitano; Dua Lipa e Callum Turner, le nozze private a Londra, il matrimonio a Palermo, la storia d’amore; Dua Lipa e Callum Turner sposi a Londra: cerimonia segreta (con otto invitati) dove si è sposato Paul McCartney. Tra pochi giorni le celebrazioni a Palermo.

La cantante, in attesa della seconda fastosa cerimonia che sta per andare in scena in Sicilia, ha condiviso alcune immagini del riservatissimo rito civile celebrato a fine maggio a Londra x.com

Oggi ho scoperto qualcosa su Al Bowlly, che è stato il cantante più popolare in Gran Bretagna per gran parte degli anni '30. Ha registrato oltre 1.000 canzoni che sono state ascoltate da milioni di persone in Gran Bretagna. È stato ucciso da una mina a paraca reddit

Dua Lipa si è sposata a sorpresa a Londra e il suo vestito da sposa ispirato a Bianca Jagger è incredibileLa cantante e Callum Turner si sarebbero detti Sì durante una cerimonia civile intima a Londra, lontano dai riflettori. Ma il meglio deve ancora venire: la coppia sta organizzando un matrimonio spet ... elle.com

Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio a sorpresa a LondraDua Lipa e Callum Turner si sono sposati. La popstar e l'attore hanno detto il fatidico sì domenica a Londra, all’Old Marylebone Town Hall. Un matrimonio ... lapresse.it