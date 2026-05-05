A 68 anni, l'attrice ha mostrato un nuovo look caratterizzato da una chioma lunga e onde morbide. La sua scelta di stile riflette un’evoluzione nel modo di presentarsi, con un’immagine che trasmette libertà e personalità. La trasformazione è stata mostrata pubblicamente, attirando l’attenzione dei fan e dei media. La sua nuova acconciatura rappresenta un passo significativo nel suo percorso di immagine e stile personale.

S haron Stone, 68 anni, torna a sorprendere con un cambio look che segna una nuova tappa nella sua storia beauty. In occasione del TCM Classic Film Festival, l’attrice ha sfoggiato per la prima volta dopo anni una chioma extra long: biondo dorato, lunghezze fino al petto e uno styling morbido e luminoso. Da oltre vent’anni la sua immagine è legata ai tagli corti, pixie netti e bob geometrici. Un cambio di rotta che ha catturato l’attenzione. Le onde morbide, la texture leggermente spettinata e il biondo caldo hanno costruito un look più rilassato, dal sapore summer glamour, lontano dal rigore grafico dei suoi short cut. Lo stile di Sharon Stone.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A 68 anni l’attrice sorprende con una chioma lunga e onde morbide: un’evoluzione beauty che racconta stile, carattere e libertà

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