Con l’arrivo della primavera, molte persone decidono di dedicarsi a un taglio di capelli per rinnovare il look. È un momento in cui si scelgono nuove acconciature o si rinnovano quelle già esistenti. Le tendenze attuali puntano a tagli più freschi e pratici, ideali per la stagione calda. I saloni di bellezza sono pieni di clienti che vogliono prendersi cura della propria chioma prima dell’estate.

In questo periodo di rinascita della natura, anche il corpo si “sveglia” e si prepara per la bella stagione. Cambia la percezione di se e, per questo, in tantissimi decidono di fare re-styling e makeover, anche se non in maniera drastica. E una domanda sorge spontanea: quando andare dal parrucchiere? Esiste la famosa spuntatina, che permette ai capelli di essere sani e forti prima dell’estate, oppure è il momento di cambiare colore. Quando andare dal parrucchiere? Consigli e tips. La regola aurea è una, a discapito di quanto affermato in maniera universale: ogni capello è a se. Sebbene la chioma cresca, mediamente, 2 cm al mese, c’è chi ha una ricrescita più rapida e chi, invece, più lenta.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È il momento della spuntatina dal parrucchiere: tutti i consigli per la chioma perfetta

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