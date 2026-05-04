Trionfo per la Cervia Ginnastica | ai campionati italiani arrivano due titoli nazionali e un bronzo

La Cervia Ginnastica si è aggiudicata due titoli nazionali e un bronzo ai campionati italiani di ginnastica ritmica, tenutisi il 25 e 26 aprile a Chieti. La competizione ha visto le atlete della squadra ottenere risultati di rilievo, con vittorie in diverse categorie. L’evento ha attirato numerosi appassionati e rappresentanti di altre società sportive, creando un’atmosfera di grande coinvolgimento.

Un weekend da incorniciare quello della Cervia Ginnastica ai campionati italiani di ginnastica ritmica che si sono svolti il 25 e 26 aprile a Chieti. La società romagnola è stata l’unica in tutta Italia a conquistare due titoli nazionali e una medaglia di bronzo: un bottino che vale il primato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Due titoli interregionali per la Ginnastica Falciai ai campionati Gold Scherma, campionati italiani Under 23. Gai, impresa storica. Bronzo ai NazionaliUn fine settimana di gloria per il Club Scherma Pesaro, che vede i suoi colori brillare sia sulle pedane nazionali che nei trofei giovanili. Aggiornamenti e dibattiti Ginnastica ritmica. Cervia, un altro primato. Doppio titolo nazionale. Fucci sfiderà RaffaeliLa Cervia Ginnastica Ritmica conquista un altro primato: è l’unica società d’Italia ad aver vinto due titoli nazionali nel ... sport.quotidiano.net Ironman 2025, a Cervia trionfa lo sloveno Tine LavrencicCervia, 20 settembre 2025 – È lo sloveno Tine Lavrencic a vincere Ironman Italy Emilia-Romagna 2025 con un tempo di 8 ore 14 minuti e 15 secondi. Medaglia d’argento per il tedesco Jan Erik Künne con ... ilrestodelcarlino.it