Nuoto Garden Rimini brilla ai Regionali Esordienti | 12 titoli e 37 medaglie per i giovani nuotatori

Lo scorso fine settimana allo Stadio del Nuoto di Riccione si sono svolti i Campionati Regionali Esordienti di nuoto, con la Polisportiva Garden Rimini protagonista. I giovani nuotatori della squadra hanno partecipato a 121 finali, portando a casa 12 titoli e un totale di 37 medaglie. La loro partecipazione ha rappresentato un risultato di rilievo per il club e per gli atleti coinvolti.

Un fine settimana da incorniciare allo Stadio del Nuoto di Riccione: la società del presidente Ermanno Pasini conquista il secondo posto nella classifica regionale con 593 punti Sarà ricordato a lungo, lo scorso fine settimana allo Stadio del Nuoto di Riccione. I giovani atleti della Polisportiva Garden Rimini hanno scritto una pagina importante nella storia del club, tornando a casa dai Campionati Regionali Esordienti con un bottino straordinario: 121 finali conquistate, 12 titoli regionali, 14 argenti e 11 bronzi, per un totale di 37 medaglie. Un risultato che vale il secondo posto nella classifica regionale con 593 punti, alle spalle soltanto della Uisp Bologna - società che gestisce sei o sette piscine - ferma a 677 punti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Nuoto, Garden Rimini brilla ai Regionali Esordienti: 12 titoli e 37 medaglie per i giovani nuotatori Articoli correlati Chimera Nuoto brilla al ChiantiSwim: terzo posto e 46 medaglie. Ottimi risultati anche dagli EsordientiUn bottino di quarantasei medaglie e un prestigioso terzo posto nella classifica generale per la Chimera Nuoto al trofeo ChiantiSwim di San Casciano... Nuoto, pioggia di medaglie e 16 sono d'oro: Rari Nantes Romagna protagonista alle finali regionali EsordientiI giovani atleti hanno conquistato un totale di sedici ori, nove argenti e sei bronzi, confermando il talento e la costanza della squadra nelle varie... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Garden Rimini Garden Rimini brilla ai Regionali Esordienti: 12 titoli e 37 medaglie per i giovani nuotatoriSarà ricordato a lungo, lo scorso fine settimana allo Stadio del Nuoto di Riccione. I giovani atleti della Polisportiva Garden Rimini hanno scritto una pagina ... chiamamicitta.it Garden Rimini, 37 medaglie ai Regionali EsordientiUn fine settimana da ricordare per la Polisportiva Garden Rimini, protagonista ai Campionati Regionali Esordienti andati in scena allo Stadio del Nuoto di Riccione. Gli atleti guidati dai tecnici Davi ... altarimini.it