Incendio alla scuola primaria di Castelliri fiamme in un' aula plesso chiuso per inagibilità

Da frosinonetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 20 maggio, si è verificato un incendio all’interno di un’aula della scuola primaria nel comune di Castelliri. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del plesso scolastico, portando alla chiusura dell’edificio per motivi di inagibilità. Non si sono registrati feriti tra gli studenti e il personale docente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

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Paura nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 20 maggio, nel comune di Castelliri. Un incendio è divampato all'interno della scuola primaria "Maestro Giulio Reale", situata in via Piemonte n. 1, rendendo necessario l'intervento d'urgenza delle Forze dell'Ordine e dei soccorritori. Fortunatamente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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