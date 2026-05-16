Alla scuola primaria Martella di Vasto piantati agrumi e inaugurata l’aula all’aperto FOTO

Il 15 maggio si è tenuta nel giardino della scuola primaria Martella di Vasto una cerimonia incentrata sulla piantumazione di agrumi, nell’ambito dell’iniziativa “Alberiamo le nostre scuole – Adotta un agrume”. Durante l’evento è stata anche inaugurata una nuova aula all’aperto destinata agli studenti. La manifestazione ha visto la partecipazione di insegnanti e studenti, con la presenza di rappresentanti dell’istituto comprensivo “G”.

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