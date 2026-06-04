A lezione di futuro
Durante una lezione in una scuola immersa tra bosco e fiume, i bambini hanno udito un cigolio sospetto provenire dalla scuderia di Rocca Brivio. L'episodio è avvenuto mentre gli studenti stavano svolgendo le attività didattiche. Non ci sono segnalazioni di danni o incidenti collegati all'evento. La scuola ha avviato verifiche per accertare l’origine del rumore. Nessuna persona è rimasta ferita.
Un mattino, mentre i bambini e le bambine nella scuola tra bosco e fiume studiavano nella scuderia di Rocca Brivio, sentirono un cigolio sospetto». Inizia così il racconto che gli. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Lezione 7: Tempo futuro
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