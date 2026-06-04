a lezione di futuro

Notizia in breve

Durante una lezione in una scuola immersa tra bosco e fiume, i bambini hanno udito un cigolio sospetto provenire dalla scuderia di Rocca Brivio. L'episodio è avvenuto mentre gli studenti stavano svolgendo le attività didattiche. Non ci sono segnalazioni di danni o incidenti collegati all'evento. La scuola ha avviato verifiche per accertare l’origine del rumore. Nessuna persona è rimasta ferita.