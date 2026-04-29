Il 21 aprile 2026, presso il liceo Lombardo Radice Virgilio di Paternò, si è svolto un incontro dedicato al tema dell’immigrazione, inserito nel progetto di Educazione Civica. Durante l’evento, sono stati affrontati vari aspetti legati alla presenza di persone straniere nella società locale, con interventi di insegnanti e studenti. L’iniziativa ha cercato di stimolare il dibattito e la comprensione su un tema di stretta attualità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il mare ha imparato a contare è il titolo evocativo dell’incontro del progetto di Educazione Civica, organizzato, il 21 Aprile 2026, dall’I.C. “Lombardo Radice Virgilio” di Paternò. L’argomento affrontato insieme ai ragazzi ha riguardato il triste fenomeno dell’immigrazione, un tema importante e complesso che continua a essere di grande attualità. A parlarne ai giovani studenti sono stati tre esperti del campo. Alfredo Lo Piero regista, autore del documentario pluripremiato “ La libertà non deve morire in mare” che, attraverso le immagini e le testimonianze straordinarie contenute nel suo docufilm, ha mostrato ai giovanissimi la difficile condizione dei migranti, mentre questi vagano nel nostro Mare Mediterraneo, in balia delle onde, a rischio della vita, spinti dalla povertà o dalle persecuzioni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - A lezione di futuro: al Lombardo Radice Virgilio di Paternò si è parlato di immigrazione

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