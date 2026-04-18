poggibonsi guarda al futuro la scuola di luco a lezione di educazione stradale

A Poggibonsi, la scuola di Luco si concentra sull’educazione stradale, un tema chiave per la sicurezza dei giovani. L’obiettivo è trasmettere il rispetto delle regole e il senso di responsabilità ai bambini fin dai primi anni di scuola. In questo contesto, viene anche affrontato il tema dell’aiuto a chi si trova in difficoltà, in modo da promuovere valori di solidarietà e attenzione verso gli altri.

L’educazione stradale e il valore di un aiuto da offrire a chi si trova in difficoltà. Due "materie di studio" fondamentali, nelle quali cimentarsi fino dall’infanzia. A Poggibonsi i bambini e le bambine della scuola di Luco hanno partecipato alle speciali lezioni grazie al contributo agli agenti della Polizia Locale del Comando di viale Garibaldi e dei volontari delle realtà attive sul territorio nel settore della Protezione Civile. Gli agenti e gli operatori delle associazioni hanno spiegato ai piccoli che frequentano le aule di Luco il funzionamento del sistema di Protezione civile, mostrando le attrezzature utilizzate in occasione dei vari interventi, dalle calamità naturali al salvataggio di persone e animali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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