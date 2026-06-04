Tarantini Time Quotidiano Sarà la suggestiva cornice della Terrazza Caretta di Grottaglie a ospitare, nella serata di venerdì 5 giugno, la presentazione dell’ultimo lavoro letterario dello scrittore Elio Dalto, intitolato “Per la Spada e per la Fede. Un cavaliere dell’Ordine di Malta e il mistero della morte di Caravaggio”. L’iniziativa rientra nel programma delle celebrazioni per il trentesimo anniversario del Centro Culturale Giuseppe Battista, realtà attiva sul territorio dal 1996 nella promozione della cultura, della storia e della letteratura. Al centro dell’incontro vi sarà il volume dedicato a uno dei più affascinanti enigmi della storia dell’arte: la morte di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - A Grottaglie la presentazione del nuovo libro di Elio Dalto dedicato al mistero della morte di Caravaggio

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