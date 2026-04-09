Non sono altro che luce a Grottaglie la presentazione del libro

Domenica 19 aprile 2026, alle 19:00, presso l’Ex Convento dei Minimi, si svolgerà la presentazione del libro intitolato “Non sono altro che luce”. L’evento è organizzato a Grottaglie e coinvolge gli autori e il pubblico interessato. La serata offrirà un’occasione per discutere del contenuto e delle tematiche trattate nel testo, che sarà disponibile per la lettura e la firma delle copie.

Tarantini Time Quotidiano Si terrà domenica 19 aprile 2026, alle ore 19:00, all’Ex Convento dei Cappuccini di Grottaglie, la presentazione del libro “Non sono altro che luce”, iniziativa promossa dall’Associazione Ex Convento e dall’Associazione Angeli Figli dell’Autismo con il patrocinio del Comune. Il volume propone una raccolta di testimonianze di famiglie con figli nello spettro autistico e di professionisti impegnati nel settore, attraverso un lavoro di interviste realizzato dal giornalista Gaetano Mero. La prefazione è firmata da Claudio Salinaro, presidente dell’associazione Angeli Figli dell’Autismo. Il libro è edito da Gian Carlo Lisi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - “Non sono altro che luce”, a Grottaglie la presentazione del libro Grottaglie: presentazione del libro “Italia e Iran 1857-2015” VenerdìDi seguito il comunicato: Sarà presentato a Grottaglie venerdì 27 marzo alle ore 18:00, presso la Bottega Mastro, in via Messapia n°42 a Grottaglie... Leggi anche: “Nel silenzio della luce”: alla Feltrinelli la presentazione del nuovo libro fotografico di Massimiliano Ferro Temi più discussi: La 1000 Miglia experience Italy sceglie la Puglia: da Bari a Grottaglie i 630 chilometri delle auto d'epoca e non; Pagine di Puglia a Grottaglie. Secondo appuntamento, presentazione raccolta poesie Pelle notturna di Stefano Gianfreda. 10 aprile; Viaggio tra amore e memoria a Grottaglie: Stefano Gianfreda svela i versi di Pelle notturna in Biblioteca; Monologhi controversi: a Grottaglie la voce di Cipriano e la conduzione di Lilli D’Amicis apre Pagine di Puglia. 'Non sono altro che luce': a Grottaglie le storie dell’autismo raccontate da chi le viveUn racconto corale tra testimonianze, consapevolezza e appartenenza Non esistono storie sull’autismo. Esistono storie di persone e questa è la differenza che il libro Non sono altro che luce sceglie ... manduriaoggi.it Grottaglie: Pagine di Puglia, venerdì secondo appuntamento Rassegna letterariaDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Grottaglie: Un fluire di poesie brevi poste una accanto all’altra come frammenti di un’unica voce che cerca il senso della notte, dell’amore e della memo ... noinotizie.it Cresce la preoccupazione per l’ingresso del fondo saudita PIF, in trattativa avanzata per entrare nel capitale di Leonardo Aerostrutture. Oggi incontro in aula consiliare a Grottaglie, promosso dal sindaco D’Alò Domani appuntamento al Sepac - facebook.com facebook "#Grottaglie" - Results on X | Live Posts & Updates x.com