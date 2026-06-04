A Giuliano le pietre parlano
A Giuliano di Lecce, domenica 28 giugno 2026, le pietre parlano. Durante un evento, sono stati scoperti reperti archeologici che testimoniano l’antica presenza umana nel sito. Sono stati portati alla luce frammenti di ceramiche e resti di strutture, databili a epoche passate. La zona, finora poco conosciuta, rivela ora tracce di insediamenti antichi. La scoperta è stata fatta durante lavori di scavo condotti da archeologi locali.
A Giuliano Le Pietre ParlanoDomenica 28 giugno 2026 – Giuliano di LecceCi sono luoghi che conservano la memoria del tempo.E ci sono pietre che, da secoli, custodiscono storie, volti, speranze e segreti.Con A Giuliano Le Pietre Parlano, il borgo si trasforma in un grande racconto a cielo aperto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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