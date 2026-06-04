A Giuliano le pietre parlano

Notizia in breve

A Giuliano di Lecce, domenica 28 giugno 2026, le pietre parlano. Durante un evento, sono stati scoperti reperti archeologici che testimoniano l’antica presenza umana nel sito. Sono stati portati alla luce frammenti di ceramiche e resti di strutture, databili a epoche passate. La zona, finora poco conosciuta, rivela ora tracce di insediamenti antichi. La scoperta è stata fatta durante lavori di scavo condotti da archeologi locali.