A Monza imbrattate le pietre d' inciampo

A Monza, alcune pietre d’inciampo sono state imbrattate in via Pascarella, nel quartiere di Cederna. La lista civica LabMonza ha commentato l’accaduto definendo il gesto vile e affermando che colpisce la memoria della città e i valori della Liberazione. Non sono stati forniti dettagli su chi possa aver compiuto il gesto o eventuali indagini in corso.

“È un gesto vile che colpisce la memoria di Monza e i valori della Liberazione”. Questo il commento della lista civica LabMonza dopo l’imbrattamento delle pietre d’inciampo posizionate in via Pascarella, nel quartiere di Cederna. Le pietre sono state imbrattate con la vernice di color nero, così.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Il ’Giorno della Memoria’. Le Pietre d’inciampo come monito collettivoUna mano rimasta ignota – ma evidentemente una mano mossa da un animo sensibile – lo aveva già fatto lunedì mattina, ma ieri il gesto è stato... Dalle pietre d’inciampo al Memoriale: una camminata per le vittime di mafiaSabato 21 marzo alle ore 10 si terrà il secondo appuntamento del Ciclo "Idee in Cammino.