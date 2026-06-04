A giugno Roma si tinge di viola | torna la festa della lavanda al Lavandeto di Roma

A giugno, il Lavandeto di Roma ospita di nuovo la festa della lavanda, con un'area dedicata a un angolo di Provenza. La manifestazione si tiene vicino al Santuario del Divino Amore, attirando visitatori interessati alle esposizioni di piante di lavanda e alle attività legate alla coltivazione. La festa prevede esposizioni floreali, laboratori e mercatini, con ingresso aperto al pubblico. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

(Adnkronos) – C'è un angolo di Provenza nascosto a sud di Roma, vicino al Santuario del Divino Amore. Per poche settimane l'anno, i suoi campi si trasformano: si colorano di viola intenso, e l'aria si impregna di quel profumo inconfondibile che rallenta il passo e calma la mente. È il Lavandeto di Roma, un'azienda agricola. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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A giugno Roma si tinge di viola: torna la festa della lavanda al Lavandeto di RomaTre weekend immersi nei campi fioriti, tra profumi, laboratori e momenti di pura bellezza senza fretta. adnkronos.com