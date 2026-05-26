Tra il 20 giugno e il 12 luglio, i prati di Sale San Giovanni saranno ricoperti di lavanda, trasformando il borgo piemontese in un tappeto viola. La fioritura della pianta aromatica interesserà le aree agricole del paese, attirando visitatori e appassionati. La coltivazione della lavanda si concentra principalmente sui terreni circostanti, che in quel periodo saranno pieni di fiori in piena fioritura. La stagione si prevede di grande richiamo per il borgo.

Tra il 20 giugno e il 12 luglio i prati del piccolo borgo di Sale San Giovanni si trasformeranno in un tappeto viola grazie alla fioritura della lavanda. Questa tradizione agricola, che coinvolge circa 180 abitanti, offre l’occasione per scoprire un territorio dove le erbe aromatiche sono diventate il motore della sopravvivenza locale. Il paesaggio delle colline piemontesi non regala solo il blu intenso della lavanda, ma un vero mosaico di colori naturali. Accanto ai filari profumati crescono infatti distese di camomilla, issopo, achillea, salvia, coriandolo e finocchio. Queste piante creano sfumature che spaziano dal verde salvia all’écru, passando per il rosa e il carta da zucchero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sale San Giovanni: il borgo piemontese si tinge di viola con la lavanda

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