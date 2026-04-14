Roma si tinge di rosa dal 7 al 10 maggio torna la Race for the Cure

Da mercoledì 7 a sabato 10 maggio, Roma ospiterà la 27esima edizione della Race for the Cure, un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla lotta al tumore al seno. La manifestazione coinvolge numerose persone e rappresenta un appuntamento annuale per promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce. La corsa si svolge in diverse zone della città, attirando partecipanti di tutte le età.

(Adnkronos) – "Siamo arrivati alla 27esima edizione della Race for the Cure e questo significa che si è riusciti a costruire cultura senza la quale qualsiasi idea, qualsiasi progetto non si realizza. La cultura vuol dire anche condivisione e vuol dire portare avanti insieme un progetto meraviglioso che richiama tantissimi valori che ha anche lo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Race for the cure, dal 7 al 10 maggio il Circo Massimo si tinge di rosaDa giovedì 7 a domenica 10 maggio il Circo Massimo si trasforma in un villaggio globale della prevenzione.

Roma si tinge di rosa: riapre il Roseto con 1.100 specie unicheL’esplosione dei colori primaverili a Roma trova la sua massima espressione oggi, 11 aprile, con la riapertura del Roseto Comunale situato proprio di...

Temi più discussi: Roma si tinge di verde: questo weekend arriva Piantala, il pop-up botanico tra yoga e talk urbani con oltre 15 mila piante; Corso Roma si tinge di verde, nuove palme nelle aiuole: Specie adatte al clima di Foggia; Rooftop e drink d’autore con vista: così Roma a primavera diventa ancora più bella; Bike Night Roma: dal Colosseo all’alba pedalando lungo l’Appia Antica.

Polizia di Stato, 174° anniversario a Roma: Piazza del Popolo si tinge di blu, onorificenze, messaggio di Mattarella e Spazio della legalità fino al 13 aprilePiazza del Popolo in blu per i 174 anni della Polizia di Stato Piazza del Popolo, a Roma, si è tinta di blu per celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, in una giornata ... infodifesa.it

Roma - Piazza del Popolo si tinge di blu: la Polizia festeggia il 174° anniversario con i cittadiniLa giornata avrà inizio alle ore 9.00 presso la Scuola Superiore di Polizia con la tradizionale deposizione da parte del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di una corona d'alloro al Sacrario dei. virgilio.it

Totti: «Gasperini e Ranieri devono avere rispetto per la Roma, non è giusto esporre problemi in questo momento» - facebook.com facebook

" #Gasperini e #Ranieri devono avere rispetto della Roma", le nette parole di Totti dopo la tensione a Trigoria x.com