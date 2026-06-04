A giugno apre a Bari il Centro Europeo Ricerche Musicali il fondatore | Sarà un acceleratore professionale per tutto il territorio

A partire da giugno, a Bari aprirà il Centro Europeo Ricerche Musicali, un nuovo istituto dedicato alla formazione musicale. Il fondatore ha dichiarato che sarà un acceleratore professionale per tutta la regione. L’edificio ospiterà corsi e attività rivolti ai giovani interessati alla musica. Non sono stati forniti dettagli sui programmi specifici o sui partner coinvolti. L’apertura mira a creare un punto di riferimento per lo studio e la ricerca musicale nel territorio.

Da giugno a Bari suonerà una melodia diversa. Nel capoluogo pugliese aprirà il Cerm, Centro Europeo Ricerche Musicali, un istituto di formazione, un luogo dove i giovani potranno studiare l’universo della musica e il suo funzionamento. Fondato e diretto da Antonio Princigalli, il Centro vuole essere un “acceleratore professionale, creativo e culturale”, come lo definisce lui stesso, un’occasione per apprendere, condividere e sviluppare le conoscenze relative a ogni aspetto dell’ecosistema del settore e dove favorire la crescita occupazionale. I primi corsi istituiti per l’anno accademico 20262027 saranno presentati agli open days previsti il 13, 20, 27 giugno e il 4 luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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