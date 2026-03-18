Alta velocità Napoli–Bari Rubano | Risultato storico per il territorio Ora avanti verso il traguardo di giugno

La tratta Alta velocità Napoli–Bari tra Cancello e Frasso è stata attivata, segnando un risultato importante per il territorio. La conclusione di questo tratto, attesa da anni, permette ai cittadini di beneficiare di un collegamento più rapido e diretto tra le due città. La realizzazione di questa tratta rappresenta un passo avanti verso il completamento dell’intera linea prevista. Ora si punta a raggiungere l’obiettivo di giugno.

Tempo di lettura: 2 minuti “L’attivazione della tratta Cancello–Frasso rappresenta un risultato straordinario, atteso da anni e finalmente consegnato ai cittadini e ai territori”. Lo dichiara l’on. Francesco Maria Rubano, parlamentare di Forza Italia che sottolinea l’importanza strategica dell’opera nell’ambito della linea alta velocitàalta capacità Napoli–Bari. “Parliamo di un investimento imponente, di centinaia di milioni di euro, che ha coinvolto centinaia di lavoratori e imprese, in gran parte del Mezzogiorno. Un’infrastruttura moderna che migliora concretamente la mobilità, riduce i tempi di percorrenza e rafforza la competitività delle aree interne”, aggiunge Rubano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alta velocità Napoli–Bari, Rubano: “Risultato storico per il territorio. Ora avanti verso il traguardo di giugno” Articoli correlati Alta Velocità: 18km aperti tra Napoli e Bari, un passo avanti per il Sud e il corridoio TEN-T.Nuova luce sulla rete ferroviaria del Sud: attivato il tratto Cancello-Frasso Telesino-Dugenta dell'Alta Velocità Napoli-Bari Un passo avanti... Passi avanti per l’Alta Velocità Napoli-Bari: attivata la seconda trattaRiconnesso il Sud: l’Alta Velocità Napoli-Bari fa il suo primo, concreto passo avanti Una svolta per la rete ferroviaria del Mezzogiorno. Alta Velocità Napoli-Bari RFI Rete Ferroviaria Italiana Approfondimenti e contenuti su Alta velocità Napoli Bari Rubano... Temi più discussi: Napoli-Bari, attivata la prima tratta in Campania; Napoli-Bari, attivata la prima tratta in Campania; Alta velocità, attivato il primo tratto della linea ferroviaria Napoli-Bari; Presentata alla Reggia l'attivazione della tratta Cancello-Frasso-Dugenta sulla Napoli-Bari. Alta velocità Napoli–Bari, Rubano: Risultato storico per il territorio. Ora avanti verso il traguardo di giugnoL’attivazione della tratta Cancello–Frasso rappresenta un risultato straordinario, atteso da anni e finalmente consegnato ai cittadini e ai territori. Lo dichiara Francesco Maria Rubano, parlamentar ... ntr24.tv Alta velocità Napoli-Bari, attivato il secondo binario Cancello–Frasso. Ferrante (Mit): Il Sud corre sui binari dello sviluppoLa nuova linea ad alta velocità/alta capacità Napoli-Bari non unisce solo due regioni e due versanti del Paese, rendendo più rapidi ed efficienti i collegamenti: è un acceleratore per la crescita, ch ... ilvescovado.it Euro 2032, la corsa degli stadi: Bari e Napoli out, risale Salerno - facebook.com facebook Con i primi 16 chilometri e mezzo nasce la ferrovia Napoli-Bari - News x.com