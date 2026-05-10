A Bari si stanno analizzando le attività di circa 300 imprese locali, con un focus sulle strategie adottate per stimolare lo sviluppo economico. Si sta valutando anche l’impatto della trasformazione del settore automotive, che potrebbe portare a cambiamenti nei posti di lavoro nella regione. L’indagine si concentra sulle modalità con cui queste aziende intendono affrontare le sfide del mercato e sostenere la crescita nel territorio.

? Punti chiave Quali strategie useranno le 300 aziende per guidare la crescita regionale?. Come influirà la riconversione dell'automotive sui posti di lavoro locali?. Chi sono gli esperti che definiranno i nuovi modelli produttivi pugliesi?. Perché l'integrazione tra università e industria è vitale per il territorio?.? In Breve Evento al Museo Civico di Bari venerdì 15 maggio alle ore 17:30. Partecipano Corrado Aprico, Mario Aprile, Vittorio Dell'Atti e Vincenzo Tanania. Focus sulla riconversione automotive con esperti Magna Pt e Magneti Marelli. Iniziativa legata al progetto Capitale della cultura d'impresa 2026 per Bari-Bat. Venerdì 15 maggio alle ore 17:30, il Museo Civico di Bari ospiterà l’evento Top 300 Puglia e Basilicata per analizzare le imprese che stanno trasformando l’economia del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, al centro il futuro: analisi sulle 300 imprese del territorio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Imprese under 35: a Padova -17,8% dal 2015, serve sostegno per il futuro del territorio

Argomenti più discussi: Bari, continua il mistero auto nel centro storico: la delibera sulla Ztl risale a novembre, ma non è mai stata attuata; Bari, per domani modifiche al trasporto pubblico tra corse prolungate e nuovi percorsi dei bus; Festa di San Nicola 2026, divieti e strade chiuse a Bari: tutte le limitazioni; Bari, allarme guerra tra clan: il liceo annulla la visita nel centro storico. Motivi di sicurezza, restiamo in classe.