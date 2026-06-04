A Foiano della Chiana un incontro dedicato al voto alle donne e all’eredità delle Madri Costituenti

Notizia in breve

A Foiano della Chiana si è svolto un incontro dedicato al voto alle donne e all’eredità delle Madri Costituenti. La conferenza ha affrontato temi legati alla storia del suffragio femminile e alle influenze delle donne nella redazione della Costituzione italiana. L’evento ha visto la partecipazione di storici e studiosi, che hanno illustrato i passaggi fondamentali della conquista del diritto di voto e il ruolo delle donne nel processo costituente.