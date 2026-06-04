A Foiano della Chiana un incontro dedicato al voto alle donne e all’eredità delle Madri Costituenti

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Foiano della Chiana si è svolto un incontro dedicato al voto alle donne e all’eredità delle Madri Costituenti. La conferenza ha affrontato temi legati alla storia del suffragio femminile e alle influenze delle donne nella redazione della Costituzione italiana. L’evento ha visto la partecipazione di storici e studiosi, che hanno illustrato i passaggi fondamentali della conquista del diritto di voto e il ruolo delle donne nel processo costituente.

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Arezzo, 4 giugno 2026 –  . Appuntamento il 6 giugno nella sala comunale. Un pomeriggio di memoria, riflessione e partecipazione per celebrare gli ottant’anni della Repubblica italiana e il ruolo fondamentale delle donne nella nascita della democrazia del Paese. Sabato 6 giugno 2026, alle ore 16.30, nella Sala Comunale “G. Gervasi” di Foiano della Chiana, si terrà l’iniziativa “Voto alle donne”, promossa dallo SPI CGIL nell’ambito della Festa di LiberEtà. L’incontro sarà dedicato al contributo delle 21 Madri Costituenti e al significato storico del diritto di voto femminile, conquistato nel 1946 e diventato uno dei passaggi fondamentali della storia repubblicana italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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