La mostra 21 Madri Costituenti celebra l’80esimo anniversario del diritto al voto delle donne

L’80esimo anniversario del diritto di voto delle donne in Italia viene celebrato con la mostra “21 Madri Costituenti”. Nel 1946, le donne hanno partecipato per la prima volta alle elezioni amministrative, votando il 10 marzo e entrando nei consigli comunali. A giugno dello stesso anno, hanno preso parte al referendum istituzionale che ha portato alla nascita della Repubblica italiana. Questi eventi rappresentano tappe fondamentali nella storia dei diritti femminili nel paese.

Il 1946 segna un passo decisivo per le donne in Italia: il 10 marzo votano per la prima volta alle elezioni amministrative e vengono elette nei consigli comunali e il 2 giugno sono chiamate alle urne per il referendum istituzionale che decreta la Repubblica italiana. Il 25 giugno si riunisce per.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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