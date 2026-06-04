A Firenze cresce l’insicurezza su guerra crisi e futuro L’82% delle persone si sente più fragile

A Firenze, l’82% dei cittadini si sente più fragile a causa della guerra, della crisi e del futuro incerto. La città mostra la percezione di insicurezza più alta in Italia legata allo scenario internazionale. Nonostante ciò, cresce anche la richiesta di rafforzare l’Unione Europea. La sensazione di vulnerabilità si combina con una forte spinta a sostenere un’Europa più unita, evidenziando un rapporto complesso tra paura e desiderio di stabilità.

Firenze si conferma tra le città italiane dove la percezione di insicurezza legata allo scenario internazionale è più alta e, al tempo stesso, dove è più forte la spinta verso un rafforzamento dell’Unione Europea. È quanto emerge dalla nuova ricerca “Instabilità globale. Europa sotto esame”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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