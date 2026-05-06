Secondo un recente rapporto, più della metà dei lavoratori si sente come un impostore, vittima di un senso di insicurezza spesso difficile da individuare. Questa sensazione si manifesta in diversi settori e livelli di responsabilità, creando un clima di incertezza che riguarda un’ampia fetta di persone impegnate nel mondo del lavoro. La percezione di non essere all’altezza o di non meritare il ruolo ricoperto sembra diffusa, anche tra coloro che occupano posizioni di rilievo.

Roma, 6 maggio 2026 – C'è una fragilità silenziosa che attraversa uffici, aziende e professioni, anche ai livelli più alti. È la cosiddetta “sindrome dell’impostore”: la sensazione di non meritare davvero il ruolo ricoperto, di essere meno competenti di quanto gli altri credano, di dover continuamente dimostrare qualcosa. Un fenomeno che non riguarda solo chi è all’inizio della carriera ma che coinvolge ormai una larga parte del mondo del lavoro europeo. Secondo un sondaggio realizzato da ilCVperfetto su oltre mille lavoratori in cinque Paesi europei – Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito – più di un dipendente su due afferma di sentirsi almeno qualche volta non all’altezza del proprio ruolo professionale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lavoro, oltre un dipendente su due si sente “un impostore”: l’insicurezza invisibile

If I Wanted to Make $10,000/Month in 2026, This Is the Skill I'd Learn First

Notizie correlate

Leggi anche: Perché più di un giovane su tre sul lavoro soffre della sindrome dell’impostore

Si sente male in casa, dipendente comunale salvato dalla polizia localeUn malore improvviso nella sua abitazione, ai Colli, e l’intervento tempestivo della polizia locale che si rivela decisivo.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Quando abbiamo smesso di capire e fare un buon lavoro?; Contratti di produttività, nei primi mesi del 2026 salgono i premi medi; Privacy: sì all’accesso dell’ex dipendente all’email aziendale; Sicurezza sul lavoro: i numeri dell'impegno di Amazon in Italia nel 2025.

Al lavoro fino a 70 anni: dopo l’età pensionabile serve un accordo fra le partiLa legge prevede oggi che il lavoratore dipendente possa rimanere al lavoro oltre l’età pensionabile e incentiva la prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni con coefficienti di ... pmi.it

Detrazioni lavoro dipendente 2026: il calcolo e le aliquote. Quali sono le novitàLa nuova legge conferma il sistema progressivo, con aggiornamenti su importi, no tax area e familiari a carico. Ecco come funzionano calcoli, fasce di reddito e adempimenti per i datori di lavoro ... msn.com

Ci scrive Eva, amareggiata perché rimasta sola a un’età in cui è difficile trovare lavoro. La nostra esperta lancia una provocazione: “Avete mai pensato al matrimonio come alla prima forma di contratto di subordinazione economica, in cui il lavoro gratuito femm - facebook.com facebook

Cosa spinge un giovane a lasciare la propria casa E cosa, invece, lo convince a restare Un lavoro stabile Una casa accessibile Servizi di qualità La possibilità di garantire un futuro per sé e per la propria famiglia E perché, ancora oggi, tanti giovani x.com