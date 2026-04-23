La pasta italiana più forte delle crisi globali | l’export cresce e conquista nuovi mercati
Negli ultimi mesi, le esportazioni di pasta italiana hanno registrato un aumento significativo, ampliando la presenza sui mercati esteri. Numerosi paesi hanno aumentato gli acquisti di pasta proveniente dall’Italia, che continua a mantenere il ruolo di principale fornitore internazionale. I dati ufficiali mostrano una crescita costante nelle spedizioni verso diversi continenti, contribuendo a rafforzare la posizione del settore anche durante periodi di instabilità globale.
Non solo regina delle tavole tricolore, la pasta italiana si conferma sempre di più regina anche dei mercati internazionali. La fotografia emerge da un’elaborazione Unione Italiana Food su dati Istat: nel 2025 l’export ha raggiunto 2.456.940 tonnellate (+2,1% rispetto al 2024) per un valore complessivo pari a 3.969 milioni di euro. Un risultato che, nonostante la delicata situazione geopolitica e geoeconomica mondiale, conferma la solidità del comparto sui mercati esteri. La pasta italiana regina dei mercati internazionali. L’Italia produce 4,2 milioni di tonnellate di pasta sui 17 milioni prodotti a livello globale, con un consumo pro capite interno di 23,3 kg annui.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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