A Filottrano al via Stradembrecciade Gravel evento cicloturistico tra i sentieri nel cuore delle Marche
L'edizione 2026 di Stradembrecciade Gravel è partita a Filottrano, con un percorso in bikepacking di 240 km nel cuore delle Marche. L’evento prevede anche tre uscite in gruppo: due il sabato di circa 65 e 110 km, e una la domenica di circa 65 km. È una delle poche manifestazioni in Italia a offrire sia un percorso lungo in autonomia sia pedalate di gruppo nello stesso fine settimana.
FILOTTRANO – Al via l’edizione 2026 di Stradembrecciade Gravel, manifestazione tra le poche in Italia a proporre, nello stesso weekend, un percorso in bikepacking da 240 km per spiriti liberi e tre pedalate in gruppo (due il sabato 65 e 110 km circa e una di domenica da 65km circa). Sabato 13 e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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