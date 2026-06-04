A Filottrano al via Stradembrecciade Gravel evento cicloturistico tra i sentieri nel cuore delle Marche

Notizia in breve

L'edizione 2026 di Stradembrecciade Gravel è partita a Filottrano, con un percorso in bikepacking di 240 km nel cuore delle Marche. L’evento prevede anche tre uscite in gruppo: due il sabato di circa 65 e 110 km, e una la domenica di circa 65 km. È una delle poche manifestazioni in Italia a offrire sia un percorso lungo in autonomia sia pedalate di gruppo nello stesso fine settimana.