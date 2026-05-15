Torna Laduesse l’evento cicloturistico alla scoperta delle meraviglie della Calabria

Laduesse, l’evento dedicato al cicloturismo, torna a far visiting delle zone più belle della Calabria. L’appuntamento coinvolge appassionati di bicicletta che vogliono esplorare i paesaggi e i territori della regione. La manifestazione si svolge lungo percorsi studiati per offrire un’esperienza di viaggio tra natura e cultura locale. Partecipanti di diverse età si preparano a pedalare in un contesto che combina attività sportiva e scoperta del territorio.

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(Adnkronos) – Torna Laduesse, l'evento di cicloturismo alla scoperta delle meraviglie della Calabria in bicicletta. Il 31 maggio, con partenza dal Castello di Serragiumenta (Altomonte, Cs), è in programma il tradizionale bike day a partecipazione libera aperto a ogni tipo di bicicletta o Ebike. Un appuntamento ormai consolidato nel panorana del cicloturismo calabrese che da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Giù giù alla scoperta delle meraviglie del sottosuolo". Un racconto su come funziona la natura“Era passato il crepuscolo di una giornata di inizio estate già calda, e comparivano i primi punti luminosi di una imminente notte stellata, come se... Oltre 200 iscritti all’evento cicloturisticoTODI - Oltre 200 iscritti da Umbria, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lombardia, con appassionati anche di nazionalità tedesca, argentina,... Torna Laduesse, l'evento cicloturistico alla scoperta delle meraviglie della Calabriail 31 maggio il via in provincia di Cosenza, due i percorsi per tutte le bici e Ebike tra il Parco del Pollino e la costa tirrenica ... adnkronos.com