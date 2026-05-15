Torna Laduesse l’evento cicloturistico alla scoperta delle meraviglie della Calabria
Laduesse, l’evento dedicato al cicloturismo, torna a far visiting delle zone più belle della Calabria. L’appuntamento coinvolge appassionati di bicicletta che vogliono esplorare i paesaggi e i territori della regione. La manifestazione si svolge lungo percorsi studiati per offrire un’esperienza di viaggio tra natura e cultura locale. Partecipanti di diverse età si preparano a pedalare in un contesto che combina attività sportiva e scoperta del territorio.
(Adnkronos) – Torna Laduesse, l'evento di cicloturismo alla scoperta delle meraviglie della Calabria in bicicletta. Il 31 maggio, con partenza dal Castello di Serragiumenta (Altomonte, Cs), è in programma il tradizionale bike day a partecipazione libera aperto a ogni tipo di bicicletta o Ebike. Un appuntamento ormai consolidato nel panorana del cicloturismo calabrese che da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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