Oltre 200 iscritti all’evento cicloturistico

Oltre 200 persone hanno aderito all’evento cicloturistico che si svolge a Todi. I partecipanti provengono da diverse regioni italiane, tra cui Umbria, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lombardia. Sono presenti anche alcuni ciclisti di nazionalità tedesca, argentina, olandese e lettone. L’iscrizione si è conclusa nelle ultime settimane e l’evento si terrà nei prossimi giorni.

TODI - Oltre 200 iscritti da Umbria, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lombardia, con appassionati anche di nazionalità tedesca, argentina, olandese e lettone. Sono i numeri della Todi Bailey Gravel, manifestazione cicloturistica non competitiva alla sua terza edizione. I partecipanti hanno potuto seguire quattro diverse tracce, dalla più breve di 20 chilometri fino al “lungone“ di 120 chilometri, con i più allenati che sono arrivati a valicare il monte Martano a mille metri di altezza. A fare da cornice alla Gravel, sia per la partenza che all’arrivo, il parco del ponte Bailey, un’estesa area verde a ridosso del fiume Tevere e del ponte bellico recuperato a uso ciclopedonale nel 2023.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre 200 iscritti all’evento cicloturistico Notizie correlate Oltre 400 iscritti al primo evento di soft clubbing firmato Mauna-KeaFirenze, 9 febbraio 2026 – Oltre 400 persone hanno partecipato alla prima edizione della Soft Clubbing Experience firmata Mauna-Kea, all’interno del... Leggi anche: Verona: boom tecnico, +200% iscritti al modello 4+2 Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Oltre 200 iscritti all’evento cicloturistico; Tajani chiude il Forum imprenditoriale Italia-Kenya con oltre 200 imprese. Firma di nuovi accordi; No Stadia. Il fine settimana in regione; In oltre 200 alla mostra ‘Occhi sulla storia’, Nicoletta Mantovani: Il Carlino per Pavarotti? La sua Modena che era nel cuore. Oltre 1.200 iscritti domenica in gara per la 'Salerno Corre'La città di Salerno si prepara ad accogliere l'undicesima edizione della Salerno Corre, gara competitiva nazionale di 10 km organizzata dalla ASD Atletica Salerno, presieduta da Ruggero Gatto. (ANSA ... ansa.it Nasce la prima polizza digitale per la tutela delle api Oltre 100 milioni di api protette grazie alla sinergia tra polizze innovative e tecnologie digitali sviluppate da Co.Di.Pr.A., Agriduemila Hub Innovation e Melixa... - facebook.com facebook Panchina #Sassuolo: conferma sul forte gradimento per #Abate (esclusiva di oltre un settimana fa) in caso di addio di #Grosso x.com