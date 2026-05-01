Al Cineteatro Colosseum di Palermo artigianato in teatro | nel weekend mercatino e tre spettacoli gratuiti

Al Cineteatro Colosseum di Palermo si svolge la seconda edizione di “Artigianato in Teatro”, un evento che dura tre giorni e combina un mercatino di artigiani con spettacoli teatrali gratuiti. Durante il fine settimana, i visitatori possono partecipare a questa iniziativa che mette in mostra creazioni artigianali e assistere a rappresentazioni teatrali senza costi. L’evento interessa sia i residenti che i visitatori della città.

Al Cineteatro Colosseum di Palermo arriva la seconda edizione di “Artigianato in Teatro”: tre giorni dove piccoli artigiani e spettacoli teatrali deliziano le giornate dei palermitani (e non solo).Nelle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio, in appositi gazebo presenti nell'area.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate "Ma che bell'Ikea" dalla capitale a Palermo: spettacolo in scena al Cineteatro ColosseumDirettamente dalla capitale a Palermo, la storia di due coppie e (tante) coincidenze. Weekend di musica e spettacoli al cineteatro Victor: in scena anche l'attore Lorenzo FlahertyIl mese di marzo, al cineteatro Victor di San Vittore si chiude con un fine settimana di musica e spettacoli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Al Cineteatro Colosseum di Palermo artigianato in teatro: nel weekend mercatino e tre spettacoli gratuiti; Artigianato in Teatro a Palermo: weekend tra oggetti unici e spettacoli gratuiti; FeLiCe 2026 – Festival del Libro di Ceppaloni; Eventi a Palermo il 26 aprile: cosa fare oggi. Un giorno in più tra ironia e sentimenti: una brillante commedia in scena a PalermoUna casa piena di vita, di caos e di risate. Torna a grande richiesta al Cineteatro Colosseum di Palermo (Bonagia) lo spettacolo Un giorno in ... balarm.it Mai capitato al mondo: performance teatrale al CineTeatro Colosseum di PalermoRidere, emozionarsi e riflettere: è stato questo il mix che ieri sera ha conquistato il pubblico del CineTeatro Colosseum durante la rappresentazione di Mai capitato al mondo, performance teatrale ... quotidiano.net Per chi vuole ridere GRATIS, tre giornate 1-2-3 maggio protagonisti piccoli artigiani e il teatro (ottima medicina x star bene) ….Cineteatro Colosseum vi aspettiamo INGRESSO GRATUITO Ciro Chimento Elena Sparacino Valentina FranzoneGiuseppe Passarell - facebook.com facebook