A Cortona, nel quartiere di San Francesco, si sta svolgendo un evento artistico di circa 50 metri dedicato al Tau, simbolo francescano. I partecipanti stanno utilizzando pennelli e colori per creare un’opera lunga la più estesa della Valdichiana. L’evento non prevede interventi politici o inaugurazioni ufficiali, ma si concentra sulla realizzazione di un grande dipinto collettivo. La manifestazione coinvolge artisti locali e si svolge nel rispetto delle tradizioni francescane.

Cortona si prepara a tirare fuori cavalletti, colori e ispirazione francescana. Niente processioni di politici in cerca di selfie né inaugurazioni con forbici a ripetizione: stavolta i protagonisti saranno i pittori. Sono infatti aperte le iscrizioni per la prima edizione di “50 Metri per San Francesco – Città di Cortona”, il concorso di pittura estemporanea organizzato dalla Pro Loco Cortona Centro Storico nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del Santo di Assisi. L’idea è di quelle che si notano: una gigantesca tela lunga circa 50 metri, allestita nella forma del Tau francescano, sulla quale cinquanta artisti realizzeranno dal vivo le loro opere dedicate al tema “San Francesco a Cortona”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A Cortona San Francesco si fa in 50 metri: pennelli alla mano per il Tau più lungo della Valdichiana

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