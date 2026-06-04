a civitella torna la giostra del sarapino

A Civitella in Val di Chiana si svolge la tredicesima edizione della Giostra del Sarapino, evento che richiama ogni anno numerosi partecipanti e visitatori. La manifestazione, che si tiene nella settimana di inizio giugno, si focalizza su tradizioni storiche e attività di comunità. L'evento coinvolge diverse squadre e si svolge nel centro del borgo, offrendo spettacoli e competizioni legate alla cultura locale. La manifestazione rappresenta un momento di richiamo per residenti e turisti.

Arezzo, 4 giugno 2026 – Civitella i n Val di Chiana si prepara a vivere una nuova settimana all'insegna della storia, della tradizione e dello spirito di comunità con la XIII edizione della Giostra del Sarapino, u no degli appuntamenti più attesi dell'anno per il borgo chianino. La manifestazione è stata presentata ufficialmente sabato 30 maggio presso la pinacoteca del paese,alla presenza del Sindaco Andrea Tavarnesi, del Presidente della Pro Loco Marco Balò e di Cristina Balò, membro del Comitato del Sarapino, che hanno illustrato il ricco programma di eventi che accompagnerà cittadini e visitatori verso il grande appuntamento finale. «La Giostra del Sarapino rappresenta un patrimonio identitario per la nostra comunità – ha sottolineato il Sindaco Andrea Tavarnesi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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