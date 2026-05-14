Torna nel borgo di Civitella l’annuale Mercato del Cacio

Il borgo di Civitella accoglie nuovamente l’appuntamento annuale con il Mercato del Cacio, evento che si svolge ogni anno nel mese di maggio. La manifestazione coinvolge produttori locali e visitatori, offrendo un'occasione per scoprire le tecniche tradizionali di caseificazione e assaporare formaggi tipici provenienti dall’area. La fiera si svolge nel centro storico del paese, attirando appassionati e appassionate di cibo e tradizioni gastronomiche. L’edizione di quest’anno si inserisce in un calendario di eventi che promuovono il patrimonio enogastronomico locale.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – , dove la cultura della caseificazione si incontra con la valorizzazione dei prodotti tipici e del territorio. L’appuntamento con la 23esima edizione, organizzata dal Comune di Civitella in Val di Chiana in collaborazione con Slow Food Valdichiana, è fissato per domenica 17 maggio. Il Mercato del Cacio di Civitella è unico nel suo genere nel panorama non solo regionale. In oltre 20 anni ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più di nicchia, nel rispetto della filiera corta e nella particolarità della lavorazione a latte crudo, grazie ad un apposito disciplinare. Il formaggio a latte crudo è un prodotto di grande qualità, espressione di un territorio e di una scelta etica per produrlo da tutelare per la biodiversità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna nel borgo di Civitella l’annuale Mercato del Cacio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torna la Fiera del Mercato Verde: piante, artigianato e laboratori nel cuore del borgoL’associazione Pro loco Pennabilli organizza domenica, 10 maggio, l’edizione 2026 della Fiera del Mercato Verde in mostra nel centro storico di... Leggi anche: Mercato, musica e laboratori: torna "Borgo del Talco" in via Bezzecca Si parla di: Fior di Cacio 2026, Vallo di Nera capitale italiana dei formaggi artigianali; Fior di Cacio 2026 a Vallo di Nera: il festival dei formaggi umbri tra tradizioni, sapori e natura. Torna nel borgo di Civitella l’annuale Mercato del CacioL’appuntamento con la 23esima edizione, organizzata dal Comune di Civitella in Val di Chiana in collaborazione con Slow Food Valdichiana, è fissato per domenica 17 maggio ... lanazione.it