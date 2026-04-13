Alla scoperta del quartiere la Civitella | visita guidata con l' Archeoclub Chieti

Domenica 19 aprile alle 10, l'Archeoclub d'Italia di Chieti organizza una visita guidata nel quartiere Civitella, parte dell'iniziativa Primavera nei borghi. L'appuntamento prevede un percorso nel quartiere storico, aperto a chi desidera scoprire le caratteristiche e le peculiarità di questa zona della città. L'evento è promosso dall'Archeoclub d'Italia, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio locale attraverso visite guidate e approfondimenti culturali.

L'Archeoclub d'Italia di Chieti "A.De Martiis" organizza domenica 19 aprile, a partire dalle 10, la visita guidata al quartiere Civitella nell'ambito della Primavera nei borghi promossa dall'Archeoclub d'Italia. Un viaggio tra archeoclogia, fede e vita quotidiana. Alla riscoperta del quartiere.🔗 Leggi su Chietitoday.it "Ora et labora": nel weekend la visita guidata alla scoperta della basilica del MonteNuova iniziativa turistica in vista a Cesena, grazie alla Dmc dei Percorsi del Savio, che gestisce e promuove il turismo in vallata: domenica 12... Visita guidata alla scoperta del Duomo di Este e della Pala del TiepoloDomenica 1 marzo unitevi a noi e scoprite il Duomo di Santa Tecla ad Este con una visita speciale dedicata a Giambattista Tiepolo! Accompagnati da...