A Chieti il bootcamp Next pulse per i professionisti del futuro

Next pulse è il bootcamp intensivo di 48 ore organizzato dall'Academy formativa di Zenita Group e powered by Recrytera, azienda aggregata al Polo del Made in Italy, che si svolgerà in Abruzzo al live campus di Chieti il prossimo 6 e 7 giugno 2026. Due giorni per formare le eccellenze sul. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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