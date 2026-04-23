Nasce la ' Rete delle Guide Escursionistiche del Gargano' | 31 professionisti uniti per il futuro del territorio

È stata ufficialmente costituita la Rete delle Guide Escursionistiche del Gargano, un gruppo composto da 31 professionisti ambientali e turistici abilitati che operano nel Parco Nazionale del Gargano. Questa iniziativa riunisce guide che lavorano stabilmente sul territorio, creando una rete di professionisti dedicati alla promozione e alla tutela delle attività escursionistiche nella zona. La formazione di questa rete intende favorire un supporto condiviso tra le guide e valorizzare il patrimonio locale.

Si è ufficialmente costituita la Rete delle Guide Escursionistiche del Gargano, un collettivo che vede la partecipazione di 31 guide professioniste (ambientali escursionistiche e turistiche abilitate) operanti stabilmente nel territorio del Parco Nazionale del Gargano. La Rete nasce dalla.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Le guide del Gargano fanno rete: 31 guide professionistiche si uniscono per il futuro del Garganol’impegno dei singoli professionisti in un’azione collettiva autorevole e riconosciuta. Nel parco Otranto-Leuca il meeting regionale delle guide ambientali escursionisticheTre giornate dedicate a ambiente, comunità e turismo responsabile dedicate al tema “Custodire e accogliere” tenutasi ad Andrano dal 26 al 28 febbraio... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nasce la 'Rete delle Guide Escursionistiche del Gargano': 31 professionisti uniti per il futuro del territorio; Gargano, nasce la rete delle guide escursionistiche: 31 professionisti uniti per il turismo sostenibile; Da Museo a Museo: due trekking primaverili tra musei e borghi della; Accesso alle terre alte: percorsi creativi di connessione territoriale. Il progetto. Le guide del Gargano fanno rete: 31 guide professionistiche si uniscono per il futuro del GarganoEscursionistiche del Gargano, un collettivo che vede la partecipazione di 31 guide Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. ilsipontino.net Elenco ricognitivo delle Guide Ambientali Escursionistiche della Campania20/12/2024 - Con decreto dirigenziale n. 92 del 19 dicembre 2024 è stato adottato l’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la pubblicazione dell’elenco ricognitivo regionale di Guida ... regione.campania.it Ancora sentieri della Nurra con il corso per Guide Ambientali Escursionistiche - facebook.com facebook