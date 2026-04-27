? Cosa sapere La lista Chieti in Comune di Giancarlo Cascini è depositata per le amministrative maggio.. Il programma unisce professionisti, operai e sindacalisti per le elezioni del 24 e 25 maggio.. La lista civica Chieti in Comune ha ufficialmente depositato i propri nomi per le amministrative del 24 e 25 maggio, sostenendo la sfida di Giancarlo Cascini per la guida del capoluogo abruzzese. Il programma elettorale si presenta con un mosaico di volti che spaziano dai quartieri più vivaci della città fino alle zone periferiche, portando in campo una varietà di esperienze professionali e sociali. La compagine che accompagnerà Cascini verso il voto di fine maggio è composta da figure che rappresentano il tessuto lavorativo e associativo locale, dalle officine ai reparti ospedalieri, dalle aule scolastiche ai campi sportivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti in Comune: la lista di Cascini unisce professionisti e operai

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