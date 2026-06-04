A Catania è ancora far west spari nella notte a San Cristoforo

A Catania, nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3:30, le forze dell’ordine sono intervenute in via Belfiore a San Cristoforo dopo aver ricevuto una segnalazione di spari in strada. Non ci sono state persone ferite o arresti riferiti. La zona è stata isolata per le verifiche, mentre le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Ancora una notte “calda”, a Catania, sul fronte della cronaca nera cittadina. Intorno alle 3 e 30, gli agenti delle volanti della questura di Catania sono intervenuti in via Belfiore, a San Cristoforo, in seguito alla segnalazione di spari in strada. Un solo bossolo è stato rinvenuto sull'asfalto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Catania, arrestato 22enne per la sparatoria davanti a una barberia di San Cristoforo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sparatoria nella notte a Catania: indagini in corso dopo gli spari a San Cristoforo

Spari nella notte a Catania: colpito un appartamento privato, indaga la poliziaNella notte a Catania si sono registrati colpi di arma da fuoco contro un appartamento al piano terra di un edificio in Stradale Cravone.

Temi più discussi: CONTROLLI A TUTTO CAMPO COORDINATI DALLA POLIZIA DI STATO A SAN BERILLO E SAN CRISTOFORO: ARRESTATO PUSHER, RILEVATI FURTI DI ENERGIA E DI ACQUA, RIMOSSE STRUTTURE ABUSIVE PER RIDARE DECORO AI QUARTIERI - - Polizia di Stato; Ancora spari a Catania, anche di giorno; Catania, controlli a 360 gradi nei quartieri S. Berillo e S. Cristoforo; Catania: controlli dei Carabinieri su stalle e cavalli clandestini nel quartiere San Cristoforo.

Catania, spaccio a San Cristoforo: arrestato un 21enneLa costante presenza dell’Arma dei Carabinieri etnea sul territorio e l’impegno quotidiano nel contrasto ai traffici illeciti, con particolare attenzione alle aree sensibili della città, al fine di ga ... catanianews.it

Catania. San Berillo e San Cristoforo, blitz della Polizia: arresto per droga e scoperte irregolaritàLa Polizia di Stato ha coordinato un’operazione antidegrado nei quartieri San Berillo e San Cristoforo, nell’ambito di uno specifico piano predisposto dalla Questura di Catania per contrastare ... libertasicilia.it