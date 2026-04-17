Spari nella notte a Catania | colpito un appartamento privato indaga la polizia

Nella notte a Catania si sono registrati colpi di arma da fuoco contro un appartamento al piano terra di un edificio in Stradale Cravone. La polizia sta accumulando elementi per chiarire quanto accaduto e ha avviato le indagini per identificare eventuali responsabili. Non si registrano feriti o altre persone coinvolte, mentre i rilievi sul luogo sono in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Esplosi diversi colpi contro un’abitazione. Momenti di tensione nella notte a Catania, dove diversi colpi di pistola sono stati esplosi contro il piano terra di un edificio in Stradale Cravone. L’allarme è scattato intorno alle 2 di notte, quando le volanti della polizia di Stato sono intervenute dopo una segnalazione che riferiva di una raffica di spari al civico 25. Trovati 13 bossoli sul posto. Una volta arrivati sul luogo, gli agenti hanno effettuato i rilievi, rinvenendo 13 bossoli, successivamente sequestrati per le indagini. L’episodio è ora al centro dell’attività investigativa per chiarire modalità e motivazioni dell’azione armata.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Spari nella notte a Catania: colpito un appartamento privato, indaga la polizia Sparatoria in via Concordia a Catania: 27enne ferito alla coscia, la squadra mobile indaga Notizie correlate Spari nella notte contro la saracinesca di un istituto finanziario: si indagaORIA - I carabinieri della stazione di Oria, al comando del maresciallo Angelo Libardi, sono al lavoro per individuare i responsabili di un atto... Spari nella notte ad Atripalda, arrestati padre e figlio: Procura indaga su tentato omicidioSabato sera, in una contrada di Atripalda, in provincia di Avellino, qualcuno ha sparato. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Acerra, spari nella notte: gambizzati due giovani in un raid in pieno centro; Paura ad Acerra, spari nella notte: due ventenni colpiti dai sicari; Acerra, spari nella notte: gambizzati due giovani; Spari nella notte al Libertà: ragazzo gambizzato da sicari in moto. Catania, spari nella notte contro un’abitazione: trovati 13 bossoliMomenti di tensione nella notte a Catania, dove intorno alle 2 le volanti della polizia di Stato sono intervenute in Stradale Cravone dopo una segnalazione per una violenta esplosione di colpi d’arma ... catania.liveuniversity.it Spari nella notte a Napoli e a Giugliano, feriti nei raid armatiLa Polizia di Stato è sulle tracce degli autori di due ferimenti a colpi d’arma da fuoco, uno particolarmente grave, avvenuti nella notte tra Napoli e provincia. Il primo riguarda un 28enne accompagna ... internapoli.it Spari in aria hanno festeggiato a Beirut il cessate il fuoco tra Israele e Libano, entrato in vigore ieri alle 23 ora italiana. @intogreyx - facebook.com facebook Gambizzato il TikToker Damiano Sartori. Dopo gli spari posta il video ridendo: "Mi hai lisciato" ift.tt/9vmndwN x.com