Jannik Sinner e Zizou Bergs si sono ritirati dal torneo di doppio a Montecarlo. La decisione è stata presa in considerazione delle esigenze legate alla partecipazione in singolare, prevista per la giornata successiva. La loro assenza dal doppio lascia il campo libero ad altri concorrenti nel tabellone di doppio del torneo, mentre la priorità rimane la competizione in singolare per Sinner.

Questione di priorità. Ci si chiedeva quale sarebbe stata l’organizzazione per Jannik Sinner domani a Montecarlo, atteso dal duplice impegno tra singolare e doppio con il belga Zizou Bergs. Oggi giornata “off” per il pusterese, vittorioso all’esordio contro il francese Ugo Humbert in maniera brillante. Si prefigurava quindi un giovedì intenso per l’azzurro che, dopo aver affrontato il vincente della sfida odierna tra il ceco Tomas Machac e l’argentino Francisco Cerundolo, avrebbe dovuto giocare contro la coppia formata dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard. Sinner non aveva escluso di competere anche in doppio, ma probabilmente le cose sono cambiate anche in considerazione degli impegni del suo partner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner/Bergs si ritirano dal tabellone di doppio a Montecarlo: le esigenze in singolare vengono prima

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