A Caivano la nuova Academy della Federico II online il bando
A Caivano è stato pubblicato il bando per la nuova Caivano Next Academy, promossa dall'Università Federico II. La scuola offre due percorsi formativi, uno dedicato alla sostenibilità ambientale e l’altro all’agroalimentare. Le iscrizioni sono aperte online e i corsi sono rivolti a chi desidera approfondire queste tematiche. La struttura si propone di fornire competenze specifiche nei settori, con un’attenzione particolare alle questioni legate all’ambiente e all’agroalimentare.
La Federico II presenta la Caivano Next Academy. Due i percorsi formativi, incentrati su sostenibilità ambientale e agroalimentare. Già online il bando per le candidature.Gli obiettivi dell'AcademyPromuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, creare opportunità concrete. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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