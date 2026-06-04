A Caivano la nuova Academy della Federico II online il bando

Notizia in breve

A Caivano è stato pubblicato il bando per la nuova Caivano Next Academy, promossa dall'Università Federico II. La scuola offre due percorsi formativi, uno dedicato alla sostenibilità ambientale e l’altro all’agroalimentare. Le iscrizioni sono aperte online e i corsi sono rivolti a chi desidera approfondire queste tematiche. La struttura si propone di fornire competenze specifiche nei settori, con un’attenzione particolare alle questioni legate all’ambiente e all’agroalimentare.