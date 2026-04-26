Federico II lezioni dal futuro | ecco l?Academy che insegna l?Ia

È stata annunciata una nuova iniziativa all’interno della 5G Academy, attiva dal 2020, che si concentra sull’insegnamento dell’intelligenza artificiale attraverso un percorso dedicato alle reti native. Questa proposta mira a fornire competenze specifiche nel campo dell’IA, con un focus particolare sulle tecnologie di rete più avanzate. L’accademia, nota per la sua offerta formativa nel settore delle telecomunicazioni, amplia così il suo raggio d’azione con un nuovo corso dedicato alle applicazioni future.

Un nuovo percorso dedicato alle reti native per l’intelligenza artificiale entra nell’offerta della 5G Academy, inaugurata nel 2020 e fiore all’occhiello dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’iniziativa nasce dalla co-progettazione tra l’ateneo federiciano e Fastweb + Vodafone, e punta a formare profili capaci di progettare e governare le infrastrutture digitali della nuova fase tecnologica. Il programma, intitolato “AI-Native Networks: Engineering the Infrastructure of the AI Era”, segna un cambio di impostazione rispetto alle precedenti edizioni. L’edizione 2026 introduce, infatti, un focus verticale sull’integrazione tra intelligenza artificiale e reti di nuova generazione.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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