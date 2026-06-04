A Bergamo la prima Notte Bianca dell’Ambiente tra eventi e spettacoli

Venerdì 5 giugno si svolge a Bergamo la prima Notte Bianca dell’Ambiente, con iniziative che coinvolgono il centro storico, Città Alta e i quartieri fino a mezzanotte. Durante l’evento sono programmati spettacoli, laboratori, musica e camminate, con attività che iniziano alle 18. L’evento si propone di sensibilizzare sulla tutela ambientale attraverso un programma di intrattenimento e coinvolgimento diffuso.

L’APPUNTAMENTO. Venerdì 5 giugno eventi dalle 18 a mezzanotte tra centro, Città Alta e quartieri: spettacoli, laboratori, musica e camminate. Bergamo celebra la Giornata mondiale dell’Ambiente con la prima Notte Bianca dell’Ambiente, in programma venerdì 5 giugno dalle 18 a mezzanotte. L’iniziativa, tra gli appuntamenti centrali del Festival dell’Ambiente 2026, coinvolgerà il centro cittadino, Città Alta e diversi quartieri con spettacoli, incontri, laboratori, musica, camminate e attività dedicate alla sostenibilità. Il fulcro della manifestazione sarà piazza Matteotti, che per una sera diventerà una grande piazza della sostenibilità insieme agli spazi di Palazzo Frizzoni e al suo parco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Venerdì 5 giugno eventi dalle 18 a mezzanotte tra centro, Città Alta e quartieri: spettacoli, laboratori, musica e camminate. x.com

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