Commercio il 16 luglio torna la ' Notte bianca' tra negozi aperti la sera spettacoli e animazione
Il 16 luglio si terrà a Livorno la tradizionale 'Notte bianca', con negozi aperti fino a tarda sera e numerosi spettacoli che animeranno il centro. L'iniziativa è stata comunicata da Confcommercio dopo un incontro con il Gruppo Centro Storico e l’assessore al Commercio, svoltosi martedì 14 aprile. Durante l’evento, le vie della città ospiteranno anche attività di animazione e intrattenimento serale.
Il 16 luglio a Livorno torna la notte bianca con negozi aperti fino a tarda sera. L'annuncio è arrivato direttamente da Confcommercio durante l'incontro avuto con il Gruppo Centro Storico e l'assessore al Commercio Rocco Garufo nella mattina di ieri, martedì 14 aprile. Nel corso del vertice sono.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Torna "Solo per oggi" un successo seriale: negozi aperti, sconti spettacoli e street food
Febbraio d’oro per il commercio a Bellaria. Più di cento negozi aperti nell’isola dei PlataniCon l’inizio di febbraio si avvicinano due weekend particolarmente significativi per Bellaria, destinati a portare vivacità e movimento nel centro...