Commercio il 16 luglio torna la ' Notte bianca' tra negozi aperti la sera spettacoli e animazione

Il 16 luglio si terrà a Livorno la tradizionale 'Notte bianca', con negozi aperti fino a tarda sera e numerosi spettacoli che animeranno il centro. L'iniziativa è stata comunicata da Confcommercio dopo un incontro con il Gruppo Centro Storico e l’assessore al Commercio, svoltosi martedì 14 aprile. Durante l’evento, le vie della città ospiteranno anche attività di animazione e intrattenimento serale.