Sabato prossimo a Roma si terrà la Notte dei Musei 2026, con 70 spazi aperti e circa 150 eventi tra arte, musica e spettacoli. L’iniziativa permette ai visitatori di accedere gratuitamente o a prezzi ridotti a musei e luoghi culturali della città, molti dei quali rimarranno aperti fino a tarda notte. L’evento coinvolge diverse istituzioni culturali che proporranno esposizioni temporanee, performance artistiche e concerti, offrendo un’opportunità di visita notturna e di approfondimento culturale.

Torna a Roma La Notte dei Musei 2026, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno. Sabato 23 maggio, dalle 20 alle 2 di notte, la Capitale aprirà eccezionalmente musei, palazzi storici, accademie, ambasciate e istituti culturali per una lunga serata dedicata all’arte, alla musica e allo spettacolo. La manifestazione, giunta alla sua sedicesima edizione, è promossa da Roma Capitale con l’assessorato alla Cultura e organizzata da Zètema Progetto Cultura in concomitanza con la Nuit Européenne des Musées. In totale saranno coinvolti 70 luoghi culturali e oltre 150 eventi distribuiti in tutta la città. Musei aperti fino alle 2 di notte. Durante La Notte dei Musei 2026 a Roma, i Musei Civici resteranno aperti fino alle 2 di notte con ultimo ingresso all’1. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - La Notte dei Musei 2026 a Roma: 70 spazi aperti e 150 eventi tra arte, musica e spettacoli

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