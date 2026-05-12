Novantasei candeline tra le uniformi dell' Arma | Agrigento festeggia il cavaliere Allotta
A Agrigento, i carabinieri hanno organizzato una festa a sorpresa presso il comando provinciale per celebrare il novantaseiesimo compleanno dell’avvocato Gaetano Allotta, riconosciuto cavaliere di Gran Croce. L’evento ha coinvolto il personale dell’Arma, che ha partecipato all’occasione per rendere omaggio alla lunga carriera e all’impegno del festeggiato. La cerimonia si è svolta in un clima di cordialità e gratitudine.
I carabinieri hanno organizzato una festa a sorpresa presso il comando provinciale di Agrigento per celebrare il novantaseiesimo compleanno del cavaliere di Gran Croce avvocato Gaetano Allotta. A formulare personalmente gli auguri, manifestando l’affetto e la vicinanza di tutti i militari della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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