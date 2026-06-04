A Ballabio va a fuoco una cucina | intervento in massa dei pompieri

Da leccotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giovedì 4 giugno, a Ballabio, si è verificato un incendio nella cucina di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco. Le fiamme hanno causato danni all’interno dell’ambiente, ma non sono stati segnalati feriti. I pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non sono ancora note le cause dell’incendio.

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Le fiamme hanno preso corpo nella cucina di un'abitazione a Ballabio nel corso della giornata di giovedì 4 giugno. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti con tre mezzi: un'autopompa botte, un'autoscala e un'autobotte. Un dispiegamento di mezzi e persone che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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