A Ballabio va a fuoco una cucina | intervento in massa dei pompieri
Giovedì 4 giugno, a Ballabio, si è verificato un incendio nella cucina di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco. Le fiamme hanno causato danni all’interno dell’ambiente, ma non sono stati segnalati feriti. I pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non sono ancora note le cause dell’incendio.
Le fiamme hanno preso corpo nella cucina di un'abitazione a Ballabio nel corso della giornata di giovedì 4 giugno. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti con tre mezzi: un'autopompa botte, un'autoscala e un'autobotte. Un dispiegamento di mezzi e persone che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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