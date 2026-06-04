A Ballabio va a fuoco una cucina | intervento in massa dei pompieri

Notizia in breve

Giovedì 4 giugno, a Ballabio, si è verificato un incendio nella cucina di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco. Le fiamme hanno causato danni all’interno dell’ambiente, ma non sono stati segnalati feriti. I pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non sono ancora note le cause dell’incendio.