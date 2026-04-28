Un barchino a fuoco in canale intervento dei pompieri all' alba

Alle prime luci dell’alba di martedì 28 aprile, un barchino ormeggiato nel canale di Cannaregio, vicino alla Madonna dell’Orto, si è incendiato. L’incendio ha prodotto una colonna di fumo scuro visibile anche nelle aree vicine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuna informazione è ancora stata resa nota sulle cause dell’incendio o eventuali persone coinvolte.

Un barchino è andato a fuoco a Venezia stamattina, martedì 28 aprile, prima delle 6. Era ormeggiato a Cannaregio, nella zona della Madonna dell'Orto, da dove si è sollevata una colonna di fumo scuro ben visibile anche nelle zone circostanti. Le fiamme hanno lambito anche una seconda imbarcazione.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Auto a fuoco e intervento dei pompieri in autostradaIncendio auto e intervento dei vigili del fuoco, intorno alle ore 4:30 di sabato 28 febbraio 2026, sull'autostrada A10 tra Voltri e Arenzano in... Auto a fuoco in via Lazzaretto: il video dell'intervento dei pompieriUn’auto è andata a fuoco nella tarda serata di domenica 22 febbraio in via Lazzaretto, a Verona. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Noto, prende fuoco una barca al largo. Salvate due persone; Venezia, barca a fuoco alla Madonna dell’orto: paura per la colonna di fumo; Hormuz, la battaglia navale nel Golfo: droni, barchini e razzi iraniani ben nascosti mandano in tilt i comandi Usa; Lo Stretto di Hormuz torna sotto tiro: l’Iran spara su tre navi (una Msc) e riaccende la miccia del commercio globale. Casteddu Online - Cagliari Online. . Ancora sbarchi nell’isola: un barchino con a bordo una decina di uomini è approdato a Cala Cipolla - Sono arrivati a bordo di una piccola imbarcazione, in spiaggia anche diversi bagnanti che hanno approfittato della bella - facebook.com facebook