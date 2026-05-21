Il furgone del corriere prende fuoco all' uscita dell' autostrada | intervento dei pompieri
Oggi pomeriggio si è verificato un incendio all'uscita di un casello autostradale lungo l'A-14. Un furgone di un corriere di pacchi ha preso fuoco mentre si trovava in transito, causando l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle cause dell'incendio o eventuali danni a persone o altre vetture coinvolte.
Problemi all'uscita del casello autostradale dell'A-14 nel pomeriggio di oggi, giovedì, a causa dell'incendio che si è sviluppato all'interno di un furgone di un corriere di trasporto di pacchi. Il rogo si è sviluppato intorno alle 17 proprio nell'area della rotonda antistante il casello. Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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