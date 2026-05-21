Il furgone del corriere prende fuoco all' uscita dell' autostrada | intervento dei pompieri

Oggi pomeriggio si è verificato un incendio all'uscita di un casello autostradale lungo l'A-14. Un furgone di un corriere di pacchi ha preso fuoco mentre si trovava in transito, causando l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle cause dell'incendio o eventuali danni a persone o altre vetture coinvolte.

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