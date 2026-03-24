Carmine Castellano, direttore del Giro d'Italia dal 1993 al 2005, è morto all'età di 89 anni. Figura centrale del ciclismo italiano, iniziò a collaborare per l'organizzazione di alcune tappe del Giro nel 1975, dopo aver conosciuto l'anno prima Vincenzo Torriani — storico patron della Corsa Rosa — e dopo 20 anni di carriera da avvocato. In seguitò, acquisì un ruolo sempre crescente nell'organizzazione del Giro, fino ad assumerne la carica di direttore unico nel 1992. A lui si devono si devono l'introduzione di salite poi divenute celebri come il Passo del Mortirolo e l'inserimento, dopo molti anni, di una strada sterrata nel percorso del Giro d'Italia 2005 (il Colle delle Finestre). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio a Carmine Castellano: storico direttore del Giro d'Italia, aveva 89 anni

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