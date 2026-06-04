5° Memorial dedicato al compianto Enzo Pastore | calcio e divertimento a Salerno

Notizia in breve

Il 5° Memorial dedicato a Enzo Pastore si è svolto presso il campetto dell’impianto sportivo “24 Maggio 1999” a Salerno. La manifestazione ha visto partecipare squadre di calcio e appassionati, proponendo un evento di sport e divertimento. Pastore, già presidente regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio Campania, è stato ricordato durante l’iniziativa. La giornata ha coinvolto numerosi partecipanti, che hanno condiviso momenti di gioco e socializzazione.