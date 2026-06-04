5° Memorial dedicato al compianto Enzo Pastore | calcio e divertimento a Salerno
Il 5° Memorial dedicato a Enzo Pastore si è svolto presso il campetto dell’impianto sportivo “24 Maggio 1999” a Salerno. La manifestazione ha visto partecipare squadre di calcio e appassionati, proponendo un evento di sport e divertimento. Pastore, già presidente regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio Campania, è stato ricordato durante l’iniziativa. La giornata ha coinvolto numerosi partecipanti, che hanno condiviso momenti di gioco e socializzazione.
Si è svolto presso il campetto dell’impianto sportivo “24 Maggio 1999” di Salerno il 5° Memorial dedicato al compianto Enzo Pastore, già presidente regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio Campania. La manifestazione, riservata alle categorie 201820192020, 20162017 e 2015, è stata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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